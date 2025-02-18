Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской районной больнице появился новый авторефрактометр. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Он поступил в медучреждение по программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Авторефрактометр позволяет с точностью определить или опровергнуть наличие патологии глаза», – говорится в сообщении.

Исследования с помощью аппарата проводятся быстро, безопасно и полностью безболезненно.

Помимо этого в Сарапульскую больницу поступило два фармацевтических холодильника и передвижной хирургический светильник.