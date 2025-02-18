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В Сарапульской районной больнице появилось новое офтальмологическое оборудование

09:40, 18 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Сарапульской районной больнице появилось новое офтальмологическое оборудование
09:40, 18 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
31
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#больница\n#оборудование\n#здоровье\n#здравоохранение\n#Минздрав Удмуртии
Источник фото: Минздрав Удмуртии
31
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С его помощью можно с точностью определить наличие патологии глаза.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской районной больнице появился новый авторефрактометр. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Он поступил в медучреждение по программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Авторефрактометр позволяет с точностью определить или опровергнуть наличие патологии глаза», – говорится в сообщении.

Исследования с помощью аппарата проводятся быстро, безопасно и полностью безболезненно.

Помимо этого в Сарапульскую больницу поступило два фармацевтических холодильника и передвижной хирургический светильник.

09:40, 18 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
31
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#больница\n#оборудование\n#здоровье\n#здравоохранение\n#Минздрав Удмуртии