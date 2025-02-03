Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска начала работу объёдинённая городская клиническая больница №3. Об этом сообщат пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В состав больницы вошли подразделения бывшей ГКБ №4, городской поликлиники №6 и детской поликлиники №6. Новая больница будут обслуживать 112 тыс. жителей Ленинского района, в том числе 27 тыс. детей.

Главным врачём объединённой больницы назначен Сергей Шкляев.

Все существующие подразделения продолжат работать по старым адресам. Всего в больнице будут трудиться более тысячи сотрудников, в том числе узкие специалисты.

«Основным преимуществом для жителей Ленинского района станет улучшение качества и доступности медицинской помощи, особенно по записи к узким специалистам», – поделился министр здравоохранения Сергей Багин.

Он также рассказал, что основной целью реорганизации является улучшение эффективности и удобства больницы, а также оснащение её новым оборудованием. Так, уже в 2025 году в стационаре на улице Нагорной планируют установить 56 новых компьютерных томографов. Также планируется ремонт в здании взрослой поликлиники на Новоажимова и ремонт кровли детского стационара на Баранова.

Также объединённая больница получила статус клинической – на ее базе продолжит работать кафедра Ижевской медакадемии.

«У большого учреждения больше ресурсов и финансовых возможностей для реализации существующих задач, для привлечения новых врачей. Уверен, совместными усилиями мы сможем поднять здравоохранение в Ленинском районе города на качественно новый уровень», – рассказал Сергей Багин.