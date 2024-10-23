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В Ижевске 26 октября можно будет провериться на рак молочной железы и кожи

16:50, 23 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске 26 октября можно будет провериться на рак молочной железы и кожи
16:50, 23 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#онкология\n#диспансеризация\n#больница\n#рак\n#здоровье
Источник фото: unsplash.com (Julia Reushenova)
52
0

Диагностику проведут в онкологическом диспансере.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в Республиканском клиническом онкологическом диспансере можно будет провериться на рак кожи и молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

День открытых дверей (18+), посвящённый ранней диагностике новообразований, пройдёт 26 октября с 09:00 до 14:00 в поликлинике Республиканского клинического онкологического диспансера. Адрес: улица Ленина, 102.

Записаться нужно заранее по телефону 8 (3412) 333-143 или в регистратуре онкодиспансера с 17:00 до 18:30.

При себе необходимо иметь только паспорт, СНИЛС, полис ОМС, направление не требуется. Прием бесплатный. 

«Своевременное выявление злокачественной опухоли – залог успешного лечения», – рассказывают в министерстве.

16:50, 23 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#онкология\n#диспансеризация\n#больница\n#рак\n#здоровье