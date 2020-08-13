Вечером 13 августа в Ижевске ограничат движение на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса

Проезд ограничат с 19:00 до 22:00.

Ижевск. Удмуртия. На перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске вечером 13 августа перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба города.

Ограничение будет действовать с 19:00 до 22:00. Водители не смогут проехать на участке улицы Кирова от Пушкинской до Максима Горького, и по улице Карла Маркса от улицы Кирова до улицы Шумайлова. Движение будет возможно только по одной из полос на улице Кирова.





Напомним, на участке ремонтируют дорогу. Ранее там заменили трамвайные пути, теперь рабочие сняли старый слой асфальта и укладывают выравнивающий слой из мелкозернистого плотного асфальтобетона, а также покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см. Работы закончат до конца лета.

Гарантия на отремонтированный участок составит 4 года.