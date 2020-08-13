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Вечером 13 августа в Ижевске ограничат движение на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса

15:50, 13 августа, 2020
Анна Торхова
Вечером 13 августа в Ижевске ограничат движение на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса
15:50, 13 августа, 2020
Анна Торхова
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#дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
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Проезд ограничат с 19:00 до 22:00.

Ижевск. Удмуртия. На перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске вечером 13 августа перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба города.

Ограничение будет действовать с 19:00 до 22:00. Водители не смогут проехать на участке улицы Кирова от Пушкинской до Максима Горького, и по улице Карла Маркса от улицы Кирова до улицы Шумайлова. Движение будет возможно только по одной из полос на улице Кирова.

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Напомним, на участке ремонтируют дорогу. Ранее там заменили трамвайные пути, теперь рабочие сняли старый слой асфальта и укладывают выравнивающий слой из мелкозернистого плотного асфальтобетона, а также покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см. Работы закончат до конца лета.

Гарантия на отремонтированный участок составит 4 года.

15:50, 13 августа, 2020
Анна Торхова
151
0
#дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия

 

 

 


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