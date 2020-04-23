Там начнется аварийный ремонт трамвайных путей.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта на перекрестке улиц 10 лет Октября и Буммашевской в Ижевске ограничат на три дня. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

В 09:00 пятницы, 24 апреля, на указанном участке начнется аварийный ремонт трамвайных путей. В связи с этим с 09:00 субботы до 04:30 понедельника будет прервано движение трамваев №2 и 5 на отрезке от улицы Тимирязева до Буммаша.

Движение будет организовано:

2 маршрут: улица Промышленная – Центр – улица Карла Маркса — улица Кирова – улица Тимирязева – улица Халтурина – Центр – улица Ленина – улица Промышленная;

5 маршрут: улица Огнеупорная – Центр – улица Ленина – улица Халтурина – улица Тимирязева – улица Кирова – улица Карла Маркса — Центр – улица Огнеупорная.