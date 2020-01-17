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Купель для крещенских купаний начали обустраивать в Ижевске

17:20, 17 января, 2020
Ксения Чернова
Купель для крещенских купаний начали обустраивать в Ижевске
17:20, 17 января, 2020
Ксения Чернова
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#здоровье\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#Крещение\n#праздник\n#спасатели
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Толщина льда городского пруда в этом году составила 45 см.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске спасатели занялись обустройством купели для крещенских купаний. Как рассказал журналистам начальник Поисково-спасательной службы Ижевска Андрей Иванов, иордань будет готова принять всех желающих в субботу, 18 января.

Толщина льда городского пруда в этом году составила 45 см.

«В прошлом году лед был всего 30 сантиметров, был наморожен неравномерно, с шугой. В этом году чистый и прозрачный лед, он может выдержать одновременно около 60 человек. Поэтому будем пропускать людей группами», – отметил Иванов.

Он добавил, что рядом с прорубью установят освещение и теплые палатки. Также всем искупавшимся предложат горячий чай.

Подготовка к празднику Крещения Господня в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2020-01-17.


Глубина купели составит 1,2-1,3 м, для удобства жителей установят ступени, перила, ограждения под водой. Еще одну иордань оборудуют рядом с салоном «Экстрим» на улице Телегина. Там также будут дежурить спасатели.

В 19:00 в субботу в Ижевске пройдет крестный ход от парка Кирова до пруда, потом состоится освящение воды. После этого все желающие смогут окунуться.

«Проходит здесь до 5 тыс. человек. Окунуться можно будет и в воскресенье. Однако надо помнить, что это большой стресс для организма, особенно если есть проблемы с сердцем. Желательно проконсультироваться с врачом», – подчеркнул представитель спасательного ведомства.

Андрей Иванов предупредил: приходить к купели нужно трезвым, взяв с собой полотенце. Не стоит долго стоять у иордани, решаясь, после процедуры необходимо выпить горячий чай.

Напомним, на территории Удмуртской Республики оборудуют несколько десятков купелей. Для окунания лучше выбрать именно их. Подробный список опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. Однако из-за потепления некоторые из них было решено закрыть. Так, не будет купаний на реке Чепца в Глазове, на реке Кама в районе Нечкино и на пруду в Варзи-Ятчи.

Стоит отметить, что синоптики прогнозируют в крещенскую ночь небольшой минус: от -1 до -5 градусов по Цельсию и слабый ветер.

Можно ли вам купаться в проруби?

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17:20, 17 января, 2020
Ксения Чернова
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#здоровье\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#Крещение\n#праздник\n#спасатели

 

 

 


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