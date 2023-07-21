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Новый клип певца SHAMAN набрал миллион просмотров за сутки

12:04, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Новый клип певца SHAMAN набрал миллион просмотров за сутки
12:04, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
70
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#культура\n#музыка\n#видео\n#интернет\n#патриотизм\n#спецоперация\n#СВО\n#музыканты
Фото: скриншот видео с youtube
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Видео было снято в зоне проведения СВО.

Москва. Снятый в зоне проведения спецоперации клип «Мой бой» Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, набрал менее чем за сутки 1 млн просмотров. Об этом пишет Лента.ру.

На видео – кадры с мест боев, а также военные, врачи, волонтеры и журналисты, работающие на линии боевого соприкосновения. В тексте песни говорится о подвигах и преодолении трудностей, выпадающих на долю солдата.

Клип был снят в зоне проведения СВО в рамках благотворительного тура певца по городам Новороссии. 

12:04, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
70
0
#культура\n#музыка\n#видео\n#интернет\n#патриотизм\n#спецоперация\n#СВО\n#музыканты