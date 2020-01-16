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70 купелей: где жители Удмуртии смогут искупаться на Крещение

14:00, 16 января, 2020
Дмитрий Стрелков
70 купелей: где жители Удмуртии смогут искупаться на Крещение
14:00, 16 января, 2020
Дмитрий Стрелков
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#традиции\n#Крещение\n#МЧС России по Удмуртии\n#купель\n#прорубь
Фото: ИА "Сусанин"
21
0

Начнут они принимать «посетителей» с вечера субботы, 18 января.

Ижевск. Удмуртия. В период проведения крещенских купаний на территории Удмуртии сотрудники ГУ МЧС республики организуют постоянное дежурство в местах оборудованных купелей. Как сообщила пресс-служба ведомства, на территории региона оборудуют 70 купелей.

В наиболее массовых местах возле прорубей развернут тёплые палатки для переодевания и обогрева. Спасатели рекомендуют воздержаться от купания в тех местах, где не оборудованы и не подготовлены в соответствии с требованиями безопасности купели, а также при отсутствии специалистов, отвечающих за безопасность.

Время «работы» оборудованных купелей для республики едино — с 18:00 18 января до 00:00 20 января.

 

Ижевск:

- улица Береговая, 1 «Б», спасательная станция, Ижевский пруд;

- Ленинский район, улица Южная набережная, 1, Ижевский пруд, центр активного отдыха «Экстрим».

 

Воткинск:

- купель на акватории Воткинского пруда у дома №5 по улице Мира;

- купель на акватории Воткинского пруда на пляже «Остров».

 

Глазов:

- река Чепца, городской пляж.

 

Можга:

- городской пруд.

 

Сарапул:

- Южный порт у поста Сарапульского отделения ОСВОД на реке Каме.

 

Камбарка:

- городской пруд.

 

Завьяловский район:

- село Бабино, пруд;

- село Завьялово, «Молдаванский пруд»;

- деревня Большая Венья, семейный парк отдыха «История»;

- село Италмас, родник;

- музей-заповедник «Лудорвай», родник;

- деревня Хохряки, пруд;

- деревня Хохряки, ПЖСК «Русь», пруд;

- село Ягул, пруд;

- деревня Русский Вожой, пруд.

 

Также купели оборудованы и в районах Удмуртии. Список подготовленных мест доступен на сайте МЧС Удмуртии

Можно ли вам купаться в проруби?

Экспресс-тест от заведующей отделением медицинской профилактики РКДЦ Светланы Шабардиной

14:00, 16 января, 2020
Дмитрий Стрелков
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#традиции\n#Крещение\n#МЧС России по Удмуртии\n#купель\n#прорубь

 

 

 


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