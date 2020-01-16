70 купелей: где жители Удмуртии смогут искупаться на Крещение

Начнут они принимать «посетителей» с вечера субботы, 18 января.
Ижевск. Удмуртия. В период проведения крещенских купаний на территории Удмуртии сотрудники ГУ МЧС республики организуют постоянное дежурство в местах оборудованных купелей. Как сообщила пресс-служба ведомства, на территории региона оборудуют 70 купелей.
В наиболее массовых местах возле прорубей развернут тёплые палатки для переодевания и обогрева. Спасатели рекомендуют воздержаться от купания в тех местах, где не оборудованы и не подготовлены в соответствии с требованиями безопасности купели, а также при отсутствии специалистов, отвечающих за безопасность.
Время «работы» оборудованных купелей для республики едино — с 18:00 18 января до 00:00 20 января.
Ижевск:
- улица Береговая, 1 «Б», спасательная станция, Ижевский пруд;
- Ленинский район, улица Южная набережная, 1, Ижевский пруд, центр активного отдыха «Экстрим».
Воткинск:
- купель на акватории Воткинского пруда у дома №5 по улице Мира;
- купель на акватории Воткинского пруда на пляже «Остров».
Глазов:
- река Чепца, городской пляж.
Можга:
- городской пруд.
Сарапул:
- Южный порт у поста Сарапульского отделения ОСВОД на реке Каме.
Камбарка:
- городской пруд.
Завьяловский район:
- село Бабино, пруд;
- село Завьялово, «Молдаванский пруд»;
- деревня Большая Венья, семейный парк отдыха «История»;
- село Италмас, родник;
- музей-заповедник «Лудорвай», родник;
- деревня Хохряки, пруд;
- деревня Хохряки, ПЖСК «Русь», пруд;
- село Ягул, пруд;
- деревня Русский Вожой, пруд.
Также купели оборудованы и в районах Удмуртии. Список подготовленных мест доступен на сайте МЧС Удмуртии.
Можно ли вам купаться в проруби?
Экспресс-тест от заведующей отделением медицинской профилактики РКДЦ Светланы Шабардиной