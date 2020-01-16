Крещенские купания в Глазове отменили из-за тонкого льда

Купель планировали организовать на реке Чепца.

Глазов. Удмуртия. В Глазове отменили Крещенские купания из-за опасного состояния льда. Об этом сообщает пресс-служба города.

Традиционно купель планировали организовать на реке Чепца, но из-за теплой погоды лед на водоеме стал тонким, ходить по нему теперь опасно. Кроме того, у берега появились промоины.

В ночь на 19 января в Спасо-преображенском соборе Глазова пройдет крещенская служба и освящение воды.

Всего в Удмуртии на время крещенских купаний откроют 69 купелей.