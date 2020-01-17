На следующей неделе в Удмуртии похолодает до -15 градусов

Затем вновь придет потепление.

Ижевск. Удмуртия. На следующей неделе в ночь на вторник, 21 января, в Удмуртии похолодает до -10, -15 градусов по Цельсию, затем придет новая волна потепления. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В ближайшие дни в Удмуртии сохранится теплая погода, температурный фон будет на 10-13 градусов выше климатических норм. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица, пройдут небольшие осадки.

Ближайшей ночью синоптики прогнозируют -2 в южной части Удмуртии и до -11 – в северной. Днем в субботу, 18 января, будет -4,+1 градус.

В ночь на Крещение будет небольшой минус, от -1 до -5, слабый ветер. Днем погода не изменится.

Отметим, что 16 и 17 января в Ижевске был побит температурный рекорд. В четверг максимальная температура составила 1,4 градуса. Предыдущий рекорд был в 2015 году – 0,9 градуса.