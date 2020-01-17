Из-за тёплой погоды в Удмуртии закрыли ещё две купели для Крещенских купаний

Толщина льда на территории ижевской купели остаётся в пределах нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии решили отказаться от использования ещё двух купелей из-за тонкого льда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

Спасатели проверили лёд на реке Кама в районе Нечкино и на пруду в Варзи-Ятчи. Места для купелей были признаны непригодными для нахождения там большого количества людей. Лёд может не выдержать.

Купель на Ижевском пруду, что находится по улице Береговой, 16, способна выдержать одновременное нахождение на льду до 60 человек. Толщина льда в этом районе составляет почти 45 сантиметров.

Напомним, что Крещенские купания ровно по той же причине отменили в Глазове. Толщина льда на реке Чепце так же не соответствовала нормам.