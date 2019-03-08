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Удмуртия вошла в топ-10 регионов по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

17:00, 08 марта, 2019
17:00, 08 марта, 2019
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#благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: vk.com/glazgorsad
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Оценка проводилась по 28 критериям.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 8 место среди регионов страны по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Оценка проводилась по 28 критериям, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Оценивались несколько пунктов, среди которых принятие муниципальных программ в установленные сроки, освоение федеральных средств, доля финансового и трудового участия граждан в реализации проекта, проведение публичных мероприятий, рейтинг ОНФ по вовлечению граждан в благоустройство своих населённых пунктов, и многое другое.

В министерстве отметили, что по уровню привлечения жителей республики в решение вопросов благоустройства, Удмуртия по итогам прошлого года заняла 3-е место по стране.

В текущем году в республике в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 170 дворов и 93 общественных пространства. На эти цели будет направлено 465,7 млн руб. средств из федерального бюджета и 14,4 млн руб. из республиканского.

17:00, 08 марта, 2019
83
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#благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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