Первый этап реконструкции Центральной площади Ижевска начнется с зоны круглого фонтана

Благоустройство этой территории стартует весной и завершится до 1 ноября 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске первый этап реконструкции Центральной площади начнется с зоны, где сегодня находится неработающий круглый фонтан. Как рассказал журналистам в четверг, 18 января, глава города Юрий Тюрин, работы по благоустройству стартуют весной, а завершатся до 1 ноября 2018 года.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

«У нас площадь имеет, как вы знаете, сложный рельеф и на каждый участок средства выделяются значительные, но и площадь у нас очень большая. Поэтому в один год сделать нельзя будет», - отметил Тюрин.

По словам градоначальника, данная территория превратится в своего рода городской сад с деревьями, прогулочными и игровыми зонами.

«По-моему, проект получился очень интересным. Но если на каждом этапе у жителей будут дополнения, мы всегда будем на это реагировать и вносить, как работали с бульваром Гоголя», - добавил глава Ижевска.

Дизайн-проект обновления сердца города ранее на общественных слушаниях представила архитектор Любовь Варламова. Также тогда презентовали фан-зону к Чемпионату мира по футболу в парке Кирова, установку которой, по словам Тюрина, завершат к 10 июня.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Сегодня ведутся работы по проектированию обновления парка Кирова, идет подготовка документации для проведения торгов по определению подрядчика для реконструкции Центральной площади.

Напомним, что реконструкцию Центральной площади и парка Кирова власти Ижевска планируют провести в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Также в план на 2018-2022 годы вошли еще 13 городских общественных пространств.