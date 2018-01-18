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      Первый этап реконструкции Центральной площади Ижевска начнется с зоны круглого фонтана

      16:40, 18 января, 2018
      Диана Ворончихина
      16:40, 18 января, 2018
      Диана Ворончихина
      650
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#городская среда\n#Центральная площадь Ижевска
      Фото: пресс-служба администрации Ижевска
      650
      0

      Благоустройство этой территории стартует весной и завершится до 1 ноября 2018 года.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске первый этап реконструкции Центральной площади начнется с зоны, где сегодня находится неработающий круглый фонтан. Как рассказал журналистам в четверг, 18 января, глава города Юрий Тюрин, работы по благоустройству стартуют весной, а завершатся до 1 ноября 2018 года.

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      Фото: пресс-служба администрации Ижевска 

      «У нас площадь имеет, как вы знаете, сложный рельеф и на каждый участок средства выделяются значительные, но и площадь у нас очень большая. Поэтому в один год сделать нельзя будет», - отметил Тюрин.

      По словам градоначальника, данная территория превратится в своего рода городской сад с деревьями, прогулочными и игровыми зонами.

      «По-моему, проект получился очень интересным. Но если на каждом этапе у жителей будут дополнения, мы всегда будем на это реагировать и вносить, как работали с бульваром Гоголя», - добавил глава Ижевска.

      Дизайн-проект обновления сердца города ранее на общественных слушаниях представила архитектор Любовь Варламова. Также тогда презентовали фан-зону к Чемпионату мира по футболу в парке Кирова, установку которой, по словам Тюрина, завершат к 10 июня.

      Рисунок3.jpg

      Фото: пресс-служба администрации Ижевска 

      Сегодня ведутся работы по проектированию обновления парка Кирова, идет подготовка документации для проведения торгов по определению подрядчика для реконструкции Центральной площади.

      Напомним, что реконструкцию Центральной площади и парка Кирова власти Ижевска планируют провести в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Также в план на 2018-2022 годы вошли еще 13 городских общественных пространств

      16:40, 18 января, 2018
      Диана Ворончихина
      650
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#городская среда\n#Центральная площадь Ижевска

       

       

       

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