Порядка 40 млн рублей потребуется на организацию в Ижевске фан-зоны к ЧМ по футболу

Площадка для просмотра матчей разместится в парке имени Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли общественные обсуждения концепции площадки для просмотров матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Архитектор Яна Петрова из московской компании КБ «Стрелка», которая занимается проектированием этой зоны, презентовала концепцию сооружения во вторник, 14 ноября.

Фан-зона разместится в парке имени Кирова перед кафе «Робинзон». По словам заместителя министра строительства, архитектуры и жилищной политики Ивана Новикова, это оптимальный вариант для проведения такого рода мероприятия. Во-первых, территория находится далеко от жилых домов, поэтому массовое шумное скопление людей не помешает горожанам. Во-вторых, по словам Новикова, сегодня Ижевску необходимо развивать парк Кирова, как площадку для проведения мероприятий.

«Чемпионат мира – это хороший повод, чтобы получить площадку, которая позволит проводить любые мероприятия. Я считаю, что здесь есть отличная транспортная доступность», - отметил Иван Новиков.

Согласно разработанной концепции, фан-зона будет иметь ограждение. Предполагается организация входа с инфопавильонами и рамками металлоискателей. Внутри будет несколько зон: место для просмотра матчей, сцена, трибуны с навесами. Также будет буферная зона с кисками для питания, местами отдыха и общения. Всего единовременно здесь смогут разместиться около 5 тыс. человек.

«Наша цель, чтобы какая-то часть элементов и конструкций, которые будут использоваться во время чемпионата, была активно задействована горожанами и дальше для проведения других событий», - отметил Яна Петрова.

По словам архитектора, строительство подобных фан-зоны в среднем обходится в 40 млн рублей, но для Ижевска эта сумма может быть другой. Начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов отметил, что здесь будет необходимо проводить коммуникации и это удовольствие не из дешевых.

Власти города предполагают, что данный проект будет финансироваться за счет федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, что это пока еще только концепция и в нее будут вноситься правки с учетом мнения специалистов и горожан.

Напомним, что в качестве места для просмотров матчей ЧМ-2018 рассматривалась также центральная площадь.

Также отметим, что летом 2017 года выбрали три проекта обновления парка имени Кирова. По словам, заместителя директора Летнего сада Вячеслава Правдзинского, работы здесь планируется начать весной 2018 года.