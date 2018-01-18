Удмуртия рассчитывает за 5 лет потратить более 1,7 млрд рублей на благоустройство населенных пунктов

В 2018 году республика получит 346 млн рублей на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды».

Ижевск. Удмуртия. Более 1,7 млрд рублей планирует потратить Удмуртия в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2018-2022 годы. Как рассказал на межведомственной комиссии по реализации программы в четверг, 18 января, первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Иван Новиков, в эта сумма рассчитана с учетом федеральных и региональных средств.

«Это очень приличные деньги», - отметил Новиков.

По словам замминистра, соглашение с субъектами России на предоставлении субсидий по программе будет заключаться до 15 декабря 2018 года сроком на 5 лет. Так, в 2018 году на благоустройство Удмуртии в рамках проекта из федерации выделят 346 млн рублей.

В 2017 году – первый год реализации приоритетной программы в Удмуртии – на благоустройство было выделено 273 млн рублей из федеральной казны, 122 млн рублей из республиканской, муниципалитеты внесли 17 млн рублей и 19 млн рублей собрали граждане на обновление дворов. В результате за прошлый год в республике обустроено 292 двора и 9 общественных пространств. По словам Ивана Новикова, с поставленными целями все муниципалитеты в основном справились, но можно было сделать больше, так как Ижевск и Каракулино не использовали 12,5 млн рублей, которые теперь придется вернуть обратно в федеральный бюджет.

«Получается, по количеству объектов мы справились, объекты выполнены, а по их наполнению все не так однозначно», - сказал замминистра по строительству, ЖКХ и энергетике региона.

В 2018 году глав городов и районов попросили учесть допущенные ошибки, чтобы улучшить качество работ. На это, в частности, направлено изменение законодательства, которое предусматривает введение опроса. С 2018 года муниципальные образования с численностью населения более 20 тыс. человек обязаны проводить рейтинговый опрос людей, чтобы сформировать список общественных пространств, которые, по их мнению, нуждаются в обновлении в первую очередь. Напомним, что в Ижевске такая форма работы с горожанами стартовала во вторник, 17 января.

В районах Удмуртии сегодня также ведутся работы по формированию программы благоустройства на ближайшие годы. А в Ижевске тем временем, по словам главы города Юрия Тюрина, уже определились с тем, что за ближайшие 5 лет новый облик получат 179 дворов и 15 общественных пространств. Это такие объекты, как Центральная площадь, парк Кирова, Набережная, улица Красногеройская, Бульвар Гоголя (второй этап благоустройства), парк в Ленинском районе, пойма реки Подборенки, пойма реки Карлутки, Ярушкинский парк, Березовая роща, парк Космонавтов, территория микрорайона «Восток», сквер Рябиновый, лесопосадка у ТРК «Столица», перекрёсток улиц Советская и Горького.