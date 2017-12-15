Минэнерго Удмуртии: ИжГЭТ и Удмуртавтотранс вышли с предложением поднять стоимость проезда

В ведомстве отметили, что решение об повышении стоимости проезда в общественном транспорте возможно только после изучения финансово-экономической ситуации участников рынка.

Ижевск. Удмуртия. Две компании вышли с предложением повысить стоимость проезда в общественном транспорте Удмуртии. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, 22 ноября в ведомство обратилось МУП «ИжГЭТ». 8 декабря вышла еще одна организация – АО «Удмуртавтотранс».

«Нужно учесть тот факт, что принятие решения о повышении платы за проезд в общественном транспорте Удмуртской Республики возможно только после всестороннего изучения финансово-экономической ситуации всех участников рынка общественного транспорта региона», - отметили в ведомстве.

Напомним, что ИжГЭТ предложил повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 23 рублей. При этом те, кто пользуется электронными транспортными картами, будут платить 20 рублей. Такой подход позволит сделать повышение менее ощутимым для тех пассажиров, кто пользуется транспортом регулярно и готов перейти на безналичную оплату проезда. Последний раз цена на проезд повышалась в 2015 году – с 17 до 20 рублей.