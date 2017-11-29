Стоимость проезда в общественном транспорте в Ижевске может вырасти до 23 рублей

Цену на билет в 20 рублей сохранят только для пользователей электронных транспортных карт.

Ижевск. Удмуртия. Цены на билеты в общественном транспорте в Ижевске могут вырасти до 23 рублей. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, 20 рублей будут платить только те, кто пользуется электронными транспортными картами.

Как объясняет руководство предприятия, такой подход позволит сделать повышение менее ощутимым для тех пассажиров, кто пользуется транспортом регулярно и готов перейти на безналичную оплату проезда.

Напомним, в последний раз тариф менялся в 2015 году. За это время электроэнергия подорожала на 26,3%, также выросли затраты на ремонт и обслуживание подвижного состава.

Ещё одна из причин повышения цен состоит в том, что заработная плата работников тоже индексируется и должна быть не ниже уровня инфляции.

По подсчетам специалистов, повышение стоимости билета на 15% - это индексация именно на уровень инфляции.

Предложение об увеличении тарифа ИжГЭТ направило в Министерство энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии, которое и примет окончательное решение.

Как отметили на предприятии, проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге и Самаре стоит 28 рублей, в Казани и Уфе – 25 рублей, а в Набережных Челнах - 22 рубля.