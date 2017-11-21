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      Жильцам нескольких домов в Воткинске выставили счет за горячее водоснабжение, которого у них нет

      10:14, 21 ноября, 2017
      10:14, 21 ноября, 2017
      225
      0
      #Воткинск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#горячая вода\n#коммунальные платежи\n#происшествие
      Фото: Pixabay
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      0

      Перерасчет горожанам сделали только после вмешательства прокуратуры.

      Ижевск. Удмуртия. Жителям нескольких домов в Воткинске выставили счет за горячее водоснабжение, которого у них нет. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

      Платежки за горячую воду пришли жильцам домов по улице Светлой в июне этого года.

      «При этом согласно техническим паспортам многоквартирные жилые дома заявителей не имеют централизованного горячего водоснабжения», - отмечают в надзорном органе.

      За обман потребителей наказали генерального директора управляющей компании. Его оштрафовали на 10 тыс. рублей. После этого жильцам сделали перерасчет.

      10:14, 21 ноября, 2017
      225
      0
      #Воткинск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#горячая вода\n#коммунальные платежи\n#происшествие

       

       

       

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