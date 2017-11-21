Жильцам нескольких домов в Воткинске выставили счет за горячее водоснабжение, которого у них нет

Перерасчет горожанам сделали только после вмешательства прокуратуры.
Ижевск. Удмуртия. Жителям нескольких домов в Воткинске выставили счет за горячее водоснабжение, которого у них нет. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.
Платежки за горячую воду пришли жильцам домов по улице Светлой в июне этого года.
«При этом согласно техническим паспортам многоквартирные жилые дома заявителей не имеют централизованного горячего водоснабжения», - отмечают в надзорном органе.
За обман потребителей наказали генерального директора управляющей компании. Его оштрафовали на 10 тыс. рублей. После этого жильцам сделали перерасчет.