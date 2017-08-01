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      Часть улицы Горького в Ижевске будет недоступна для транспорта в День ВДВ

      12:58, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      12:58, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      204
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#город\n#праздники
      204
      0

      По проезжей части пройдет колонна празднующих.

      Ижевск. Удмуртия. Часть улицы Горького в Ижевске будет недоступна для транспорта в среду, 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

      Связано ограничение движения с празднованием Дня ВДВ.

      «В связи с тем, что колонна проследует по проезжей части улицы Максима Горького, временно, с 11:30 до 12:00, движение транспортных средств по улице Максима Горького на участке от улицы Кирова до улицы Бородина будет организовано по одной полосе», - отмечается в сообщении.

      12:58, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      204
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#город\n#праздники

       

       

       

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