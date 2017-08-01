Часть улицы Горького в Ижевске будет недоступна для транспорта в День ВДВ

По проезжей части пройдет колонна празднующих.

Ижевск. Удмуртия. Часть улицы Горького в Ижевске будет недоступна для транспорта в среду, 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Связано ограничение движения с празднованием Дня ВДВ.

«В связи с тем, что колонна проследует по проезжей части улицы Максима Горького, временно, с 11:30 до 12:00, движение транспортных средств по улице Максима Горького на участке от улицы Кирова до улицы Бородина будет организовано по одной полосе», - отмечается в сообщении.