Ижевск. Удмуртия. В новой школе №61 на улице Клубной в Ижевске уже начались уроки. Об этом журналистам рассказала директор учебного заведения Наталья Ворончихина.

Она пояснила, что здание школы №61 построили в 1960 году, но со временем оно стало «трещать по швам». В школе были оборудованы мастерские, в которых на фундамент здания поставили производственные станки, это и дало толчок к тому, что школа стала разваливаться.

В результате объект признали аварийным и в июне 2022 года его снесли, чтобы возвести на этом же месте новую школу. Власти взяли типовой проект и в ноябре 2022 года принялись за строительство.

Изначально образовательное учреждение планировали открыть 1 сентября 2024 года. Но осенью 2023 года из-за задержки в поставках оборудования и материалов рабочие отстали от графика. В марте 2024 года, несмотря на то, что на объекте работали всего 40 человек, надежда на скорое открытие не угасала. Было решено увеличить количество рабочих. Спустя пару месяцев власти Удмуртии потребовали втрое увеличить число строителей, но им пришлось признать, что объект получится сдать только в 2025 году. Был поставлен новый срок открытия объекта — 1 марта.

В декабре 2024 года школу получилось достроить, и в этом же месяце объект получил заключение о готовности. В начале марта 2025 года в школу №61 наконец зашли ученики.

В настоящий момент в заведении учатся 1007 человек. Так как объект рассчитан на 825 мест, то учебный процесс организован в две смены.

«Школа долгожданная. Она у нас типовая, не первый такой объект, и очень востребованная, потому что сейчас в ней учатся почти на 300 учеников больше её расчётной мощности. Но тем не менее здесь комфортно и удобно. Школа инженерно-технической направленности, педагоги и родители, по всей видимости, выбрали направление сами, и очевидно, почему. Наиболее востребованными сейчас считаются инженеры, те, кто может делать сложные технические и технологические решения», — прокомментировал глава региона Александр Бречалов.

Для ребят создали все условия. В первую очередь, школа стала светлой и красивой. Директор учебного заведения Наталья Ворончихина призналась, что сама подбирала дизайн для любимого учреждения. Дети уже начали учиться в современном пространстве и заниматься на новом оборудовании.

«Теперь у нас очень много возможностей по сравнению со старой школой. Появились возможности по физике, информатике, химии, биологии. Например, у нас теперь есть цифровые лаборатории, и мы можем работать с детьми уже практическим образом. То есть дети видят результаты и на планшетах, пишут свои выводы. И у нас очень большой парк робототехники. Ребята будут учиться программировать уже с первого класса и заканчивать в десятом. Что важно, все наборы одной марки и одного типа», — рассказала директор школы №61 Наталья Ворончихина.

В кабинете технологии для мальчиков установили станки с программным обеспечением. Благодаря этому оборудованию они смогут понять азы инженерии и выбрать подходящую профессию. Современное оборудование появилось и в медиацентре, где в скором времени планируется возобновить выпуск школьной газеты.

Современное оборудование есть в каждом классе, помимо стандартных зелёных меловых досок, установлены и интерактивные. Также в школе есть несколько комплектов очков виртуальной реальности, с помощью которых дети смогут узнать больше о космосе. В будущем планируется создать кружок, в котором ребята научатся создавать программы для данных очков.

Планируется, что все эти технологии укрепят интерес детей к знаниям и помогут в дальнейших свершениях.

«Мы были очень счастливы, когда нашу школу решили отстроить заново, теперь это небо и земля. Светлые кабинеты, новая мебель и оборудование, я думаю, что это обязывает детей соответствовать. И по поведению моего ребёнка видно, что он хочет этого. Дети очень довольны, и им интересно, а когда интересно, соответственно, будут знания», — заявила мама ученика 6 «а» класса Марина Дмитриева.

С детьми будут заниматься как новые учителя, так и те, кто преподавал в старом здании. Несмотря на то, что преподавательский штат укомплектован, школа найдёт место и для молодых специалистов, так как планов на дальнейшее развитие много.