Власти Удмуртии потребовали втрое увеличить число рабочих на строительстве школы №61 в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Количество рабочих, занятых на строительстве школы №61 в Ленинском районе Ижевска, нужно увеличить в три раза. Такое поручение дал подрядчику вице-премьер правительства Удмуртии Игорь Асабин по результатам инспектирования объекта, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вице-спикер Госсовета республики Наиль Мухамедзянов.

Депутат участвовал в осмотре стройплощадки. По его словам, к качеству работ у зампреда регионального кабмина вопросов не возникло, но есть претензии к темпам строительства, которое ведет на средства нацпроекта «Образование» компания «СК Престиж».

Напомним, это не первый визит депутата на стройплощадку школы №61. В апреле этого года Наиль Мухамедзянов сообщал, что на объекте трудятся в среднем всего 25-30 человек, работы выполнены примерно на 56-57%. С такой скоростью справить новоселье в сентябре, как планировалось, вряд ли удастся, отмечал парламентарий. На этот раз и строители, и заказчики (а объект инспектировали также представители Минобрнауки республики) признали – к Дню знаний школа не откроется. Дети и учителя придут в нее не раньше новогодних каникул.

«Задача на сегодняшний день – сдать здание, завершить все работы по благоустройству территории до конца этого года. Тогда можно будет начать процедуру лицензирования. В новую, но родную школу педагоги и ученики вернутся в 2025 году», — написал Наиль Мухамедзянов.

Депутат добавил, что сейчас строители ведут предчистовые работы и обустраивают стадион. Также он отметил, что есть ряд вопросов к используемым материалам и проектным решениям. Они будут решены в рабочем порядке совместно с подрядчиком.

Напомним, в апреле жильцы расположенного по соседству со стройкой школы №61 дома на улице Новостроительной, 39 пожаловались в Народный фронт Удмуртии. При завозе стройматериалов большегрузы нанесли ущерб придомовой территории.