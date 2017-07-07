«Кванториум» откроется в Ижевске в сентябре этого года

Корреспондент «Сусанина» встретился с директором Регионального центра информатизации и оценки качества образования в Удмуртии, чтобы узнать как будет работать новый технопарк региона.
Ижевск. В Ижевске в сентябре откроется «Кванториум». Корреспондент «Сусанина» встретился с директором Регионального центра информатизации и оценки качества образования в Удмуртии, чтобы узнать как будет работать новый технопарк региона.
«Сусанину» Наталия Медведева рассказала о том, кто будет преподавать в центре дополнительного образования, школьники какого возраста смогут получить новые знания, а также какие промышленные предприятия и вузы станут партнерами «Кванториума» в Удмуртии.
Сусанин / Кванториум Ver 1.0
"Я их прекрасно понимаю, предприятия не знают все возможности "Кванториума". Поэтому первый этап - сотрудничество с их учебными центрами, специалисты которых умеют работать с молодежью", - поясняет Наталия Медведева. По ее словам, о крупных совместных проектах предприятий с "Кванториумом" можно будет говорить через год.