«Кванториум» откроется в Ижевске в сентябре этого года

Корреспондент «Сусанина» встретился с директором Регионального центра информатизации и оценки качества образования в Удмуртии, чтобы узнать как будет работать новый технопарк региона.

Ижевск. В Ижевске в сентябре откроется «Кванториум». Корреспондент «Сусанина» встретился с директором Регионального центра информатизации и оценки качества образования в Удмуртии, чтобы узнать как будет работать новый технопарк региона.

«Сусанину» Наталия Медведева рассказала о том, кто будет преподавать в центре дополнительного образования, школьники какого возраста смогут получить новые знания, а также какие промышленные предприятия и вузы станут партнерами «Кванториума» в Удмуртии.