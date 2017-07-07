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      «Кванториум» откроется в Ижевске в сентябре этого года

      15:16, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:16, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      213
      0
      #дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия
      213
      0

      Корреспондент «Сусанина» встретился с директором Регионального центра информатизации и оценки качества образования в Удмуртии, чтобы узнать как будет работать новый технопарк региона.

      Ижевск. В Ижевске в сентябре откроется «Кванториум». Корреспондент «Сусанина» встретился с директором Регионального центра информатизации и оценки качества образования в Удмуртии, чтобы узнать как будет работать новый технопарк региона.

      «Сусанину» Наталия Медведева рассказала о том, кто будет преподавать в центре дополнительного образования, школьники какого возраста смогут получить новые знания, а также какие промышленные предприятия и вузы станут партнерами «Кванториума» в Удмуртии. 

      Сусанин / Кванториум Ver 1.0

      "Я их прекрасно понимаю, предприятия не знают все возможности "Кванториума". Поэтому первый этап - сотрудничество с их учебными центрами, специалисты которых умеют работать с молодежью", - поясняет Наталия Медведева. По ее словам, о крупных совместных проектах предприятий с "Кванториумом" можно будет говорить через год.

      15:16, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      213
      0
      #дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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