«Я их прекрасно понимаю, предприятия не знают все возможности «Кванториума». Поэтому первый этап - сотрудничество с их учебными центрами, специалисты которых умеют работать с молодежью», - поясняет Наталия Медведева. По ее словам, о крупных совместных проектах предприятий с «Кванториумом» можно будет говорить через год.



Региональный центр информатизации и оценки качества образования с момента своего открытия (2011 год – прим. ред.) «дружит» с IT-компаниями, представители которых активно принимают участие в мероприятиях центра. Помимо этого, существуют совместные проекты с «Яндексом» - это так называемый Яндекс-класс, а также с компанией Cisco – классы по направлению системного администрирования.



Технопарк будет сотрудничать и с ведущими высшими учебными заведениями республики в сфере сетевого взаимодействуя, волонтерского движения, повышения квалификации педагогов дополнительного технического образования детей.

