Кванториум Ver 1.0
Как будет работать новый детский технопарк в Удмуртии
В конце 2016 года стало известно о том, что Удмуртия стала регионом, который получил субсидии на открытие в 2017 году детского технопарка «Кванториум».
Технопарк представляет собой площадку, где дети решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Ребята осваивают современные лазерные технологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другое.
Уже в сентябре 2017 года более тысячи школьников из Удмуртии станут кванторианцами. Корреспондент информационного агентства «Сусанин» встретился с директором Регионального центра информатизации и оценки качества образования Наталией Медведевой, которая рассказала о том, как будет работать новый центр дополнительного образования в нашей республике.
Технопарк представляет собой площадку, где дети решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Ребята осваивают современные лазерные технологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другое.
Уже в сентябре 2017 года более тысячи школьников из Удмуртии станут кванторианцами. Корреспондент информационного агентства «Сусанин» встретился с директором Регионального центра информатизации и оценки качества образования Наталией Медведевой, которая рассказала о том, как будет работать новый центр дополнительного образования в нашей республике.
Направления и кванты
«Кванториум» - это новый виток развития дополнительного образования»
В «Кванториуме» будет вестись работа по развитию пяти инженерных направлений. К ним относятся IT-квантум, виртуальная дополненная реальность (VR/AR), Робоквантум, Промышленный дизайн и Аэроквантум.
Кванториум - это новый виток развития дополнительного образования, в первую очередь, инженерной направленности. Набор детей в Кванториум начнется в августе. На бюджетной основе будут обучаться 1200 человек, которых мы обязаны принять по государственному заданию, остальные - на внебюджетной. Организация платных услуг - это обязательство «Кванториума» - зарабатывать средства на том оборудовании, которое к нам придет.
В сентябре 2017 года кванторианцами смогут стать учащиеся инженерных классов 43 школ Ижевска и республики. В течение учебного года Кванториум примет на экскурсии до 3000 детей. Дети со всей республики смогут познакомиться с квантами через разнообразные мероприятия: IT-недели, лагерные смены, образовательные квесты, конкурсы и олимпиады.
Образовательный процесс
«Мы хотим, чтобы кванторианец влюбился в определенное инженерное направление и мыслил себя как будущего инженера, который принесет пользу нашей Родине»
В Кванториуме разрабатываются абсолютно разные образовательные маршруты. К примеру, есть 60-часовые модули, после прохождения которых из группы обучающихся будут выбирать особо мотивированных, с которыми преподаватели будут работать над различными проектами и инженерными кейсами. Готовятся программы преподавания уроков технологии, когда раз в неделю обучающиеся будут заниматься на высокотехнологичном оборудовании. Еще несколько образовательных маршрутов находятся в разработке.
На протяжении учебного года будет определяться эффективность тех или иных образовательных маршрутов, от каких-то в дальнейшем может быть придется отказаться. При этом будут появляться новые программы и модули.
На протяжении учебного года будет определяться эффективность тех или иных образовательных маршрутов, от каких-то в дальнейшем может быть придется отказаться. При этом будут появляться новые программы и модули.
«В Кванториумах нет идеальной схемы – есть конкретные условия и потребности в регионе», - говорит Медведева. По ее словам, самое главное, чтобы кванторианец «влюбился в определенное инженерное направление и мыслил себя как будущего инженера, который принесет пользу нашей Родине, нашему оборонному комплексу, остался в республике и работал на наших местных предприятиях».
Педагогический состав
Преподавательский состав технопарка достаточно серьезный. Для подбора педагогов подготовлено 46 кандидатур, которые прошли федеральное анкетирование. 10 педагогов, прошедших отбор, обучились в Москве по образовательным программам, разработанным федеральным оператором. «Педагоги Кванториума – это преподаватели и магистранты вузов, специалисты предприятий и компаний. Серьезный федеральный отбор прошел лишь один школьный учитель информатики», - рассказала Наталия Медведева.
Партнеры «Кванториума»
Одна из особенностей сети «Кванториумов» - привлечение к сотрудничеству бизнеса и высших учебных заведений.
Отметим, что в июне этого года в Ижевске в присутствии Президента России Владимира Путина подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между властями Удмуртии, Концерном «Калашников» и сетью детских технопарков «Кванториум».
В схеме «детский технопарк - бизнес» будут задействованы такие гиганты, как ИЭМЗ «Купол», Концерн «Калашников», АО «Воткинский завод». В дальнейшем технопарк будет взаимодействовать и с моногородами. Крупные заводы Глазова, Сарапула и Воткинска начинают движение в сторону создания «Кванториумов», однако пока к сотрудничеству крупные предприятия относятся с небольшой осторожностью, так как для нашего региона проект инновационный.
Отметим, что в июне этого года в Ижевске в присутствии Президента России Владимира Путина подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между властями Удмуртии, Концерном «Калашников» и сетью детских технопарков «Кванториум».
В схеме «детский технопарк - бизнес» будут задействованы такие гиганты, как ИЭМЗ «Купол», Концерн «Калашников», АО «Воткинский завод». В дальнейшем технопарк будет взаимодействовать и с моногородами. Крупные заводы Глазова, Сарапула и Воткинска начинают движение в сторону создания «Кванториумов», однако пока к сотрудничеству крупные предприятия относятся с небольшой осторожностью, так как для нашего региона проект инновационный.
«Я их прекрасно понимаю, предприятия не знают все возможности «Кванториума». Поэтому первый этап - сотрудничество с их учебными центрами, специалисты которых умеют работать с молодежью», - поясняет Наталия Медведева. По ее словам, о крупных совместных проектах предприятий с «Кванториумом» можно будет говорить через год.
Региональный центр информатизации и оценки качества образования с момента своего открытия (2011 год – прим. ред.) «дружит» с IT-компаниями, представители которых активно принимают участие в мероприятиях центра. Помимо этого, существуют совместные проекты с «Яндексом» - это так называемый Яндекс-класс, а также с компанией Cisco – классы по направлению системного администрирования.
Технопарк будет сотрудничать и с ведущими высшими учебными заведениями республики в сфере сетевого взаимодействуя, волонтерского движения, повышения квалификации педагогов дополнительного технического образования детей.
Региональный центр информатизации и оценки качества образования с момента своего открытия (2011 год – прим. ред.) «дружит» с IT-компаниями, представители которых активно принимают участие в мероприятиях центра. Помимо этого, существуют совместные проекты с «Яндексом» - это так называемый Яндекс-класс, а также с компанией Cisco – классы по направлению системного администрирования.
Технопарк будет сотрудничать и с ведущими высшими учебными заведениями республики в сфере сетевого взаимодействуя, волонтерского движения, повышения квалификации педагогов дополнительного технического образования детей.
Количество кафедр, которые с нами работают, растет. После рабочих совещаний и встреч мы убедились, что наши университеты готовы к партнерству и хотят с нами работать.
Филиалы в моногородах
В случае открытия филиалов в других городах их работу будет курировать ижевский «Кванториум».
«В Глазове, Воткинске, Сарапуле ведется работа по выбору площадок и квантумов, которые связаны с промышленностью и предприятиями, расположенными в городах», - пояснила Наталия Медведева.
Так, Воткинский завод намерен создать квантум, связанный с ракетостроением, Сарапул намерен работать в направлении «Энерджиквантума» (проектная траектория «Энерджиквантум» направлена на изучение основных направлений альтернативной энергетики – прим. ред.).
«В Глазове, Воткинске, Сарапуле ведется работа по выбору площадок и квантумов, которые связаны с промышленностью и предприятиями, расположенными в городах», - пояснила Наталия Медведева.
Так, Воткинский завод намерен создать квантум, связанный с ракетостроением, Сарапул намерен работать в направлении «Энерджиквантума» (проектная траектория «Энерджиквантум» направлена на изучение основных направлений альтернативной энергетики – прим. ред.).
Сейчас идет предварительная подготовка, документация должна быть подготовлена к осени. Кроме того, моногорода должны сделать шаг в налаживании взаимодействия с интеллектуальными партерами: вузами или филиалами университетов. Мы как основной «Кванториум» возьмем на себя всю методическую подготовку методистов и преподавателей.
Ожидания от работы
С появлением «Кванториума» в республике надеются повысить уровень знаний школьников, что должно сказаться на результатах олимпиад и ЕГЭ
«Мы надеемся, что у школьников вырастут баллы по профильным предметам, в том числе математике и физике. Продвигая массово инженерное образование в республике, мы получим положительный результат и в ЕГЭ, и в олимпиадах, и в научно-технических конкурсах, в которых участвуют наши школьники», - рассказала собеседница «Сусанина».
Наталия Медведева также отметила, что школьники из Удмуртии показывают хорошие результаты в олимпиадах.
В этом году мы заняли 6 место в стране по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Наша команда в Краснодаре на Чемпионате JuniorSkills заняла 6 место в компетенции «Интернет вещей», а пару недель назад две команды старшеклассников привезли золотую и бронзовую медали с Всероссийской робототехнической олимпиады.