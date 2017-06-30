Глава Ижевска Юрий Тюрин: «Медаль – это итог колоссального труда»

Награды за особые успехи в учении получили 304 человека.

Ижевск. Удмуртия. «Золотые» и «серебряные» медали вручили выпускникам Ижевска. Торжественная церемония награждения состоялась 29 июня в ДК «Металлург».

На мероприятии присутствовали глава Ижевска Юрий Тюрин, замглавы администрации города по социальной политике Михаил Тарасов, главы районов города, директора школ Ижевска и Тольятти.

Медали «За особые успехи в учении» Российской Федерации получили 223 человека, еще 81 человек удостоился медали «За особые успехи в учении» города Ижевска. В 2016 году награжденных выпускников было на 47 меньше.

23 выпускника, которые окончили школу на «отлично» и набрали высокие баллы на ЕГЭ, получили медали из рук временно исполняющего обязанности главы Удмуртской Республики Александра Бречалова на приеме 28 июня.





«Приятно смотреть на нашу молодежь. Я желаю им, чтобы они смело вступали в жизнь, шли вперед, ничего не боялись. Хочется надеяться, что, отучившись в престижных вузах, наши медалисты вернутся в родной город и внесут достойный вклад в его развитие – у нас есть, куда приложить силу», - отметил Юрий Тюрин.

Медалистка Анна Порцева (школа №86) поделилась после церемонии своими эмоциями: «Очень приятно, что такой праздник для нас устроили. Мурашки бегали по коже! Я думаю, что такие чувства обуревают каждого человека, который находится здесь».

Подробнее на сайте города Ижевска izh.ru