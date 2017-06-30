  • $ 59.09 ↓
  • € 67.5 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Глава Ижевска Юрий Тюрин: «Медаль – это итог колоссального труда»

      16:00, 30 июня, 2017
      16:00, 30 июня, 2017
      187
      0
      #образование\n#Удмуртия\n#школа\n#медали\n#Ижеввск
      Фото: www.facebook.com/Светлана Петрова
      187
      0

      Награды за особые успехи в учении получили 304 человека.

      Ижевск. Удмуртия. «Золотые» и «серебряные» медали вручили выпускникам Ижевска. Торжественная церемония награждения состоялась 29 июня в ДК «Металлург».

      На мероприятии присутствовали глава Ижевска Юрий Тюрин, замглавы администрации города по социальной политике Михаил Тарасов, главы районов города, директора школ Ижевска и Тольятти.

      Медали «За особые успехи в учении» Российской Федерации получили 223 человека, еще 81 человек удостоился медали «За особые успехи в учении» города Ижевска. В 2016 году награжденных выпускников было на 47 меньше.

      23 выпускника, которые окончили школу на «отлично» и набрали высокие баллы на ЕГЭ, получили медали из рук временно исполняющего обязанности главы Удмуртской Республики Александра Бречалова на приеме 28 июня.

      Выпускники 2017.jpg

      «Приятно смотреть на нашу молодежь. Я желаю им, чтобы они смело вступали в жизнь, шли вперед, ничего не боялись. Хочется надеяться, что, отучившись в престижных вузах, наши медалисты вернутся в родной город и внесут достойный вклад в его развитие – у нас есть, куда приложить силу», - отметил Юрий Тюрин.

      Медалистка Анна Порцева (школа №86) поделилась после церемонии своими эмоциями: «Очень приятно, что такой праздник для нас устроили. Мурашки бегали по коже! Я думаю, что такие чувства обуревают каждого человека, который находится здесь».

      Подробнее на сайте города Ижевска izh.ru

      16:00, 30 июня, 2017
      187
      0
      #образование\n#Удмуртия\n#школа\n#медали\n#Ижеввск

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      11708

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      11062
      08:00, 26 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      8158
      08:00, 27 июня, 2017

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      7665
      14:06, 25 июня, 2017

      Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

      4924
      15:53, 28 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6480

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2595
      09:45, 26 июня, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1355
      10:43, 29 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      958
      13:31, 24 июня, 2017

      Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

      744
      15:28, 23 июня, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      1040

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      910
      15:54, 24 июня, 2017

      Бывший глава НАСА пообещал синее Солнце и двухнедельный мрак в ноябре

      724
      19:09, 23 июня, 2017

      Мяукающие гепарды произвели фурор в сети

      553
      09:24, 28 июня, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекут из могилы для установления отцовства

      543
      18:57, 26 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      Смертельная авария под Ижевском

      Удмуртия в минуту: производство молока и приемная Росавтодора «ВКонтакте»

      29 июня, 2017