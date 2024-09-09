В Государственном цирке Удмуртии стартовали представления для первоклассников

Ижевск. Удмуртия. Государственный цирк Удмуртии запустил неделю представлений для первоклассников региона. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

С 9 по 14 сентября в цирке пройдут 12 представлений, посвященных Дню знаний. Их увидят 21 тыс. зрителей, в числе которых 19 тыс. первоклассников со всего региона.

Отметим, что Минобрнауки Удмуртии организует поездки школьников в цирк уже 21 год. Именно первоклассники стали первыми гостями на открытии Государственного цирка Удмуртии 1 сентября 2003 года.

«Это замечательная традиция, которая появилась в цирке Удмуртии более 20 лет назад, и отличная возможность для детей перед новым учебным годом порадоваться, посмотреть цирк, зарядиться новыми эмоциями и пойти в первый класс», — отметила и. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Перед детьми выступят известные цирковые артисты: клоуны, гимнасты, дрессировщики, а также юные воспитанники цирковой студии Государственного цирка Удмуртии. Из животных юные зрители увидят собак, коз и голубей.

На первом представлении 9 сентября в цирке уже побывали школьники из Ижевска, Воткинска и района, Можги, Сарапула, Малопургинского и Якшур-Бодьинского районов. Иногородние первоклассники приехали в Ижевск на школьных автобусах в сопровождении экипажей Госавтоинспекции.