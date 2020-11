Дуровская грань: 92 года назад под Ижевском погиб дрессировщик Анатолий Дуров

Ижевск. Удмуртия. В лесу под Ижевском 92 года назад нелепо оборвалась жизнь знаменитого циркача Анатолия Дурова. Корреспондент ИА «Сусанин» отправился на место гибели артиста в день годовщины трагедии.

Анатолий Дуров погиб во время гастролей в Ижевске 19 ноября 1928 года. В перерыве между выступлениями он отправился в загородный лес на охоту с группой местных жителей. Череда трагических случайностей приводит к выстрелу из ружья, который унёс жизнь популярного советского циркача, члена знаменитой династии.

В 1933 году на месте его гибели появляется один из самых зловещих ижевских памятников — старинное чёрное надгробие, с перебитыми надписями, поверх которых нанесли сообщение о том, что на этом месте погиб Анатолий Дуров.

Место было названо Дуровской гранью. О нём и об обстоятельствах гибели Анатолия Дурова пойдёт речь в нашем новом историческом видео.

