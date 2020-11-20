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Дуровская грань: 92 года назад под Ижевском погиб дрессировщик Анатолий Дуров

14:12, 20 ноября, 2020
Юрий Абашев
Дуровская грань: 92 года назад под Ижевском погиб дрессировщик Анатолий Дуров
14:12, 20 ноября, 2020
Юрий Абашев
62
0
#культура\n#Ижевск\n#цирк\n#история\n#Удмуртия\n#трагедия\n#история Ижевска
Фото: ИА "СУСАНИН"
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Артист в паузу между выступлениями отправился на охоту.

Ижевск. Удмуртия. В лесу под Ижевском 92 года назад нелепо оборвалась жизнь знаменитого циркача Анатолия Дурова. Корреспондент ИА «Сусанин» отправился на место гибели артиста в день годовщины трагедии.

Анатолий Дуров погиб во время гастролей в Ижевске 19 ноября 1928 года. В перерыве между выступлениями он отправился в загородный лес на охоту с группой местных жителей. Череда трагических случайностей приводит к выстрелу из ружья, который унёс жизнь популярного советского циркача, члена знаменитой династии.

В 1933 году на месте его гибели появляется один из самых зловещих ижевских памятников — старинное чёрное надгробие, с перебитыми надписями, поверх которых нанесли сообщение о том, что на этом месте погиб Анатолий Дуров.

Место было названо Дуровской гранью. О нём и об обстоятельствах гибели Анатолия Дурова пойдёт речь в нашем новом историческом видео.

Ижевские истории: место гибели дрессировщика Дурова

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14:12, 20 ноября, 2020
Юрий Абашев
62
0
#культура\n#Ижевск\n#цирк\n#история\n#Удмуртия\n#трагедия\n#история Ижевска