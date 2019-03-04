Документы на коллекцию личного оружия Калашникова передали музею в Ижевске

У Михаила Тимофеевича насчитывалось 20 единиц оружия.

Ижевск. Удмуртия. В музейно-выставочный комплекс Михаила Калашникова передали документы о том, каким оружием владел легендарный конструктор. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртской Республике.

Коллекция личного оружия Калашникова начала формироваться с 50-х годов и начитывала 20 единиц огнестрельного оружия. В ней были охотничьи карабины и гладкоствольные ружья, подарки от государственных и политических деятелей СССР, России и других стран.

Начальник Управления Росгвардии по Удмуртской Республике полковник Ильяс Ханнанов и министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев подписали и обменялись документами, подтверждающими официальную передачу учетного дела в музей.

Напомним, что в этом году в Удмуртии будут отмечать 100-летие велокого оружейника.