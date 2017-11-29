Главный Дед Мороз страны в Ижевске: хочу исполнить желания детей

Всего волшебник посетит 60 городов России.

Ижевск. Удмуртия. Российский Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Ижевск, чтобы исполнить новогодние желания детей. Всего главный волшебник посетит 60 городов России, рассказал он журналистам во время визита в столицу Удмуртской Республики.

Как рассказал дедушка, ему пишут очень много писем. За последние 15 лет пришло 3 млн 150 тыс. Дети просят спортинвентарь, волшебные палочки для спасения страны и даже встречи с президентом. Попадаются и крайне трогательные послания от малышей. «Дорогой Дед Мороз, я хочу иметь своего папу, чтобы мама была радостная, чтобы мои две сестры улыбались вместе с ней, сейчас мама все время плачет так как папа нас бросил <…> Я хочу маме помогать зарабатывать деньги», - прочитал одно из писем волшебник.

Многие детишки Ижевска вживую смогли задать вопросы Дедушке. Девочка Полина на встрече с волшебником спросила, сколько же всё-таки ему лет? «Мне столько лет, сколько существует белый свет. Я очень старый, но спортивный», - рассказал Мороз.

Мальчика Диму волновал вопрос, как же волшебник за одну ночь успевает доставлять все подарки? Дед Мороз раскрыл тайну. «Тут два волшебных компонента: волшебный посох, в котором вся моя сила и тройка волшебных коней. Я их до новогодней ночи берегу, чтобы силы волшебные не тратить», - рассказал он.

Как признался дедушка, больше всего его приезду радуются взрослые, он для них как машина времени. Какой бы социальный статус человек не имел, он всегда остается ребенком.

В столице Удмуртии у Деда Мороза большие планы: поздравить ребят из Республиканского детского дома, навестить маленьких пациентов отделения гематологии Республиканской детской клинической больницы, а также заглянуть к авторам писем, которые он получил от ижевских детишек.