Концерн «Калашников» начнет координировать все поставки экипировки в российскую армию

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» будет ответственен за поставку боевой экипировки в вооруженные силы России. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на РИА «Новости».

Такое решение принял Минпромторг России, чтобы обеспечить продукцией новых солдат, которые вольются в ряды российской армии.

Теперь все предприятия, которые присылают военнослужащим элементы боевой экипировки, будут регулярно отчитываться о поставках концерну «Калашников». Все эти действия находятся под жестким контролем министерства промышленности и торговли России.