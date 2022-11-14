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Концерн «Калашников» начнет координировать все поставки экипировки в российскую армию

08:30, 14 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
Концерн «Калашников» начнет координировать все поставки экипировки в российскую армию
08:30, 14 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
239
0
#Удмуртия\n#Калашноков\n#бизнес\n#армия
Фото: unsplash.com
239
0

Предприятию будут отчитываться за каждую передачу товара военнослужащим.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» будет ответственен за поставку боевой экипировки в вооруженные силы России. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на РИА «Новости».

Такое решение принял Минпромторг России, чтобы обеспечить продукцией новых солдат, которые вольются в ряды российской армии.

Теперь все предприятия, которые присылают военнослужащим элементы боевой экипировки, будут регулярно отчитываться о поставках концерну «Калашников». Все эти действия находятся под жестким контролем министерства промышленности и торговли России.

08:30, 14 ноября, 2022
Екатерина Сентемова
журналист
239
0
#Удмуртия\n#Калашноков\n#бизнес\n#армия