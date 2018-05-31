Эксперты оценили Ижевские и Воткинские электросети суммарно в 3,5 млрд рублей

Об этом рассказал глава Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские и Воткинские электросети суммарно оценили в 3,5 млрд рублей. Об этом журналистам во время брифинга рассказал глава Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов.

«По электрическим сетям, есть также, делаю поправку, до официальной оценки этих активов, есть экспертная оценка Ижевские электрические сети – 2,3 млрд рублей, а Воткинские электрические сети – это 1,2 млрд рублей», - рассказала Дмитрий Генералов.

Напомним, в феврале глава Удмуртии заявил, что республика в 2018 году планирует получить порядка 6 млрд рублей от продажи предприятий. Помимо электрических сетей речь идет о ДП «Ижевское» и Удмуртавтодоре.

Ранее возможную продажу электросетей комментировал ныне врио главы Ижевска Сергей Задорожный. По его словам, правильная сделка может быть выгодной для города.

Отметим, что бывшего гендиректора Ижевских электрических сетей заподозрили в трате денег муниципального предприятия на избирательную кампанию. После того как УФСБ по Удмуртии начало проверки, депутат с должности уволился и уехал из республики. Правоохранителям удалось задержать управленца, ему предъявили обвинение и поместили под домашний арест.

В апреле 2018 года «Ижевские электрические сети» возглавил Сергей Лысенко, который ранее работал в ЗАО «Электросеть».