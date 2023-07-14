Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал ответ администрации Ижевска в соцсетях

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» раскритиковал ответ администрации Ижевска под одним из своих постов.

Жительница пожаловалась на состояние ступенек на набережной Ижевска. В администрации города ответили, что лестничный спуск от монумента «Навеки с Россией» к набережной обследуют. «В настоящее время МКУ города Ижевска "Горстрой" проводится обследование технического состояния Набережной, в последующем будет составлена проектно-сметная документация и проведен ремонт», — говорится в сообщении.

Ответ не устроил главу региона. «Уважаемая администрация Ижевска! Убедительная просьба, впредь, подобные ответы/комментарии не размещать! Если нет чётких сроков, лучше тогда молчать. Я давал поручение в мае!!!!!!!! Какое обследование нужно ещё?! Всё очевидно и понятно!», — отреагировал Александр Бречалов.

Напомним, ранее сообщалось, что отремонтировать лестничный спуск к набережной от улицы Максима Горького планируется в 2023 году. Позднее говорилось, что реконструкция спуска к набережной Ижевского пруда у монумента «Дружбы народов» может начаться не раньше 2024 года.