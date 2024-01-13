17 000 кубометров снега вывезли за ночь с улиц Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В ночь на субботу, 13 января, с улиц Ижевска вывезли 17 тысяч кубометров снега. Как сообщили в администрации города, дорожные предприятия продолжают приводить в порядок улицы и тротуары и в выходные дни.

В минувшую ночь городскую улично-дорожную сеть расчищала спецтехника предприятий благоустройства. На автомагистрали вышли комбинированные дорожные машины, тракторы, шнекороторы, грейдеры, фронтальные погрузчики и самосвалы.

Так, устранение снежной колеи, заужения проезжей части, вывоз снега проводились на улицах: Щорса, Максима Горького, Авангардная, Пушкинская, Наговицына, Удмуртская, Ленина, Базисная, Кооперативная, Тельмана, Орджоникидзе, Маркина, Буммашевская, Баранова, Гагарина, Азина, Трудовая, Магистральная, Маяковского, Воровского, Щедрина, Краснопосельская, 40 лет Победы, 10 лет Октября, Лихвинцева, Кирова, Красногеройская, Труда, Молодёжная, Ворошилова, Автозаводская, Цветочная, Салютовская, Володарского, Краева, Красная, Рабочая, Бригадная, Береговая, Милиционная, Студенческая, Пойма, 6-я Подлесная, Ангарная, Партизанская, Чугуевского, Первомайская, Вадима Сивкова, Сабурова, Союзная, Петрова, Татьяны Барамзиной, Рупасова, Кудинова, Маслюкова, Курченко, Самсонова, Берша, Короткова, Барышникова, Камбарская, проспекта Калашникова, на набережной Ижевского пруда, Воткинском шоссе, в проезде Копровый, переулках Железнодорожный, Широкий и Северный, а также других. Всего — около 50 участков улично-дорожной сети.

Припаркованные вдоль обочин дороги автомобили не позволили дорожникам в минувшую ночь качественно расчистить проезды на улицах Галины Кулаковой, Буммашевской и в переулке Октябрьском. Работы на этих участках продолжат.

По обращениям граждан дорожники расчищали дороги в Ботанический сад УдГУ, СНТ «Виктория», СНТ «Заря», СНТ «Коммунальщик», микрорайон Трудовая пчела.

С городских улиц ночью вывезли более 17 тыс. кубометров снега, самосвалы для этого выполнили 675 рейсов на снегоприёмный пункт.

В планах на 13 января — расширение дорог Татарбазара, Костиной мельницы, улиц Ракетной и Цветочной, проезда Копровый.

Также в субботу расчистят пешеходные переходы и остановки общественного транспорта на улицах Карла Либкнехта, Воровского, Промышленная, Орджоникидзе, Кирова, Карла Маркса.

Устранять колейность планируют на улицах Баранова и Мужвайская. Вывоз снега начнут с проспекта Калашникова.

В администрации Ижевска напомнили, что при расчистке города от снега приоритет отдаётся улицам, по которым курсирует общественный транспорт. После уборки магистральных дорог подрядчики направляют технику на расчистку межквартальных проездов, тротуаров, улиц частного сектора и отдалённых микрорайонов.

График очистки городских улиц от снега размещен на сайте города Ижевска.

Дорожники просят автомобилистов обязательно ознакомиться с этим графиком и не оставлять личный транспорт на обочинах, чтобы не затруднять очистку улиц.

Заявки на расчистку участков улично-дорожной сети можно направлять по телефону городской диспетчерской службы 072, с мобильных 998-072.

По вопросам расчистки придомовых территорий необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.