В Ижевске 25 ноября на парковке администрации пройдут гонки 

Ижевск. Удмуртия. 25 ноября в 11:00 в Ижевске пройдёт Кубок мэра по автомногоборью (0+). Соревнования пройдут на парковке администрации города. Заявки на участие принимаются до 23 ноября включительно. Об этом говорится в сообществе «Автомногоборье18» в соцсети «ВКонтакте».

Участником может стать любой желающий на своём авто и с опытом вождения не менее года.

Организаторы мероприятия отмечают, что машину на техническую инспекцию нужно предоставить в том виде, в каком вы будете принимать участие в гонках. Ознакомиться с требованиями можно на странице сообщества https://vk.com/automnogoboria18.

Вход на мероприятие свободный.