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В Ижевске 25 ноября на парковке администрации пройдут гонки 

13:18, 23 ноября, 2023
В Ижевске 25 ноября на парковке администрации пройдут гонки 
13:18, 23 ноября, 2023
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#гонки\n#Администрация Ижевска\n#парковка
Фото: ИА «Сусанин»
1901
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Участником может стать любой желающий.

Ижевск. Удмуртия. 25 ноября в 11:00 в Ижевске пройдёт Кубок мэра по автомногоборью (0+). Соревнования пройдут на парковке администрации города. Заявки на участие принимаются до 23 ноября включительно. Об этом говорится в сообществе «Автомногоборье18» в соцсети «ВКонтакте».

Участником может стать любой желающий на своём авто и с опытом вождения не менее года.

Организаторы мероприятия отмечают, что машину на техническую инспекцию нужно предоставить в том виде, в каком вы будете принимать участие в гонках. Ознакомиться с требованиями можно на странице сообщества https://vk.com/automnogoboria18.

Вход на мероприятие свободный. 

13:18, 23 ноября, 2023
1901
0
#гонки\n#Администрация Ижевска\n#парковка