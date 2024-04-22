Депутаты Гордумы Ижевска поддержали поправки в Устав города

Ижевск. Удмуртия. Постоянная комиссия Гордумы Ижевска по вопросам ЖКХ и развития городской инфраструктуры рассмотрела предложенные изменения в Устав города и Правила благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Депутаты рассмотрели вопросы, которые предстоит обсудить на сессии муниципального парламента 25 апреля. Отмечается, что изменения приведут Устав Ижевска в соответствие с федеральным законодательством.

Планируется наделить муниципалитет полномочиями проведения общественных обсуждений в области охраны окружающей среды и установления правил использования водных объектов для рекреационных целей.

В поправках также уточняются полномочия заместителей главы администрации по исполнению обязанностей главы города, если он отсутствует. Помимо этого, вносятся изменения в порядок обнародования муниципальных правовых актов. Планируется, что документ будет считаться официально опубликованным, если его разместят в сетевом издании «Ижевский вестник».

А в Правилах благоустройства Ижевска появится пункт, что муниципалитет сможет создать уполномоченный орган, который определит перечень и схему мест размещения средств индивидуальной мобильности.

В результате члены комиссии поддержали данные поправки в Устав Ижевска и Правила благоустройства.