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Депутаты Гордумы Ижевска поддержали поправки в Устав города

10:00, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Депутаты Гордумы Ижевска поддержали поправки в Устав города
10:00, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация Ижевска\n#поправки\n#Гордума
Фото: ИА «Сусанин»
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Муниципалитет сможет создать орган, который будет определять перечень парковок СИМ.

Ижевск. Удмуртия. Постоянная комиссия Гордумы Ижевска по вопросам ЖКХ и развития городской инфраструктуры рассмотрела предложенные изменения в Устав города и Правила благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Депутаты рассмотрели вопросы, которые предстоит обсудить на сессии муниципального парламента 25 апреля. Отмечается, что изменения приведут Устав Ижевска в соответствие с федеральным законодательством. 

Планируется наделить муниципалитет полномочиями проведения общественных обсуждений в области охраны окружающей среды и установления правил использования водных объектов для рекреационных целей. 

В поправках также уточняются полномочия заместителей главы администрации по исполнению обязанностей главы города, если он отсутствует. Помимо этого, вносятся изменения в порядок обнародования муниципальных правовых актов. Планируется, что документ будет считаться официально опубликованным, если его разместят в сетевом издании «Ижевский вестник». 

А в Правилах благоустройства Ижевска появится пункт, что муниципалитет сможет создать уполномоченный орган, который определит перечень и схему мест размещения средств индивидуальной мобильности. 

В результате члены комиссии поддержали данные поправки в Устав Ижевска и Правила благоустройства.  

10:00, 22 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
200
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация Ижевска\n#поправки\n#Гордума