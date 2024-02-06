Индустриальный район Ижевска возглавил Рафаэль Ниязов

Ижевск. Удмуртия. Рафаэль Ниязов стал исполняющим обязанности главы Индустриального района Ижевска. Информация об этом появилась на официальном портале столицы Удмуртии.

Информация о его отставке с поста руководителя исполкома Агрыза появилась в соцсетях в середине января 2024 года. Ниязов занимал эту должность с января 2022 года.

Рафаэль Эрнстович родился в 1983 году в Агрызе. Окончил Нижегородскую академию МВД РФ. Работал в органах внутренних дел, затем старшим менеджером в коммерческих структурах. С 2016 по 2022 годы — на различных должностях в исполкоме Агрызского района Татарстана.

Напомним, что Ленинский район Ижевска возглавляет Артур Акбашев, который в 2020-2022 годах также являлся руководителем исполкома Агрызского района.

Место главы Индустриального района Ижевска стало вакантным после отставки Николая Туркеева в конце декабря 2023 года.

UPD: к обязанностям Рафаэль Ниязов приступил 5 февраля.