В Ижевске принят план проведения аудита в городской администрации

Проверка пройдёт в три этапа.
Ижевск. Удмуртия. Стал известен план проведения внутреннего финансового аудита в администрации Ижевска. Соответствующее распоряжение главы города опубликовано на сайте муниципалитета.
Проверка пройдёт в 2024 году. Специалисты проанализируют работу за период уходящего года.
В январе должна закончиться проверка достоверности годовой бюджетной отчетности администрации и соответствия порядка бюджетного учета единой методологии, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности.
До июня будет проверяться соблюдение целей и порядка предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов целевого характера.
До декабря 2024 года завершится проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, обеспечивающих нужды муниципалитета.