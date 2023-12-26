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В Ижевске принят план проведения аудита в городской администрации

08:30, 26 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске принят план проведения аудита в городской администрации
08:30, 26 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
301
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аудит\n#Администрация Ижевска
Фото: ИА «Сусанин»
301
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Проверка пройдёт в три этапа.

Ижевск. Удмуртия. Стал известен план проведения внутреннего финансового аудита в администрации Ижевска. Соответствующее распоряжение главы города опубликовано на сайте муниципалитета.

Проверка пройдёт в 2024 году. Специалисты проанализируют работу за период уходящего года.

В январе должна закончиться проверка достоверности годовой бюджетной отчетности администрации и соответствия порядка бюджетного учета единой методологии, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности.

До июня будет проверяться соблюдение целей и порядка предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов целевого характера.

До декабря 2024 года завершится проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, обеспечивающих нужды муниципалитета.

08:30, 26 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
301
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аудит\n#Администрация Ижевска