Оклад главы Ижевска составляет 37 780 рублей в месяц

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Городской думы Ижевска утвердили повышение должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления. Такое решение приняли муниципальные парламентарии на очередной 30-й сессии в четверг, 14 декабря.

С докладом выступила начальник Управления кадровой политики администрации Ижевска Екатерина Краснопёрова. Она отметила, что по закону размеры должностных окладов должны ежегодно индексироваться. Но повышение не проводилось с 2014 по 2017 годы, в 2021 и 2023 годах, а в 2022 году оклады увеличили на 4% только с 1 декабря 2022 года. При этом в 2021 году инфляция в Удмуртии составила 6,7%, в 2022 году — 15%, в 2023 году прогнозируется на уровне 6,3%.

Депутаты поддержали решение и утвердили новые должностные оклады. Напомним, ежемесячный оклад главы Ижевска составляет 37 780 рублей. Председателя Гордумы — 28 550 рублей. Председатели постоянных комиссий имеют оклад в 20 840 рублей. Главы районов Ижевска — 21 650 рублей.

Повысились оклады сотрудников муниципальных служб. Оклад начальника управления теперь равен 18 460 рублям. Самый низкий оклад у сотрудников, занимающих должности специалиста, — 5 180 рублей.

Получать новые оклады все начнут с 1 января 2024 года. Увеличение годового фонда оплаты труда составит порядка 216,4 млн рублей. В том числе: повышение должностных окладов (189,1 млн рублей) и увеличение средств, направляемых на выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий (27,3 млн рублей).

Как сообщил в соцсетях глава Ижевска Дмитрий Чистяков, в команду города ждут новых амбициозных сотрудников.

«На cегодня у наc в муниципалитете чуть более 100 ваканcий в различных cтруктурных подразделениях. И мы очень хотим видеть в cвоей команде амбициозных деятельных горожан. Задач много, они, неcомненно, очень важные, и решать их необходимо здеcь и cейчаc, быcтро и эффективно. Для повышения мотивации прежде вcего cотрудников низшего и cреднего звена мы приняли решение об индекcации окладов», — отметил градоначальник.

Вакансии размещены на портале города.