Экс-директор «Ижевских электрических сетей» провел избирательную кампанию за счет средств предприятия

Против депутата Госсовета Удмуртии возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Против одного из депутатов Госсовета Удмуртской Республики возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет России в официальном Telegram-канале

«Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении 44-летнего экс-гендиректора АО «Ижевские электрические сети», - говорится в сообщении.

Следователи полагают, что мужчина незаконно использовал деньги муниципального предприятия. Фактически, оплачивая счета за электричество, жители Ижевска финансировали избирательную кампанию депутата.

«После начала проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике, депутат с должности уволился и выехал за пределы Удмуртии», - уточняет пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

Однако правоохранителям удалось найти и задержать мужчину, ему предъявили обвинение и поместили под домашний арест.

Напомним, что до недавнего времени «Ижевские электрические сети» возглавлял Сергей Клементьев. Он написал заявление об увольнении после того, как был избран в Госсовет Удмуртии.