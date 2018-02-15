Удмуртия планирует выручить 6 млрд рублей в этом году на продаже предприятий

Республика намерена реализовать 75% акций после объединения и акционирования «Удмуртавтодора» и ДП «Ижевское».

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2018 году планирует получить порядка 6 млрд рублей от продажи предприятий. Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на форуме в Сочи, республика намерена привлечь средства через публичную приватизацию.

Так, после слияния «Удмуртавтодора» и дорожного предприятия «Ижевское», регион реализует 75% акций объединенного предприятия. Ожидается, что от этой сделки бюджет получит 3 млрд рублей. Деньги направят на строительство дорог.

«То же касается электрических сетей, Ижводоканала и так далее», - отметил глава региона.