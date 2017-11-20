Суд оштрафовал управляющую компанию из Ижевска на 700 тыс рублей

Организацию наказали за взятку.

Ижевск. Удмуртия. Городскую управляющую компанию Ижевска оштрафовали на 700 тыс. рублей. Организацию наказали за взятку, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Известно, что бывший руководитель компании Рауф Кутдузов передал деньги в сумме 240 тыс.рублей двум членам административной комиссии администрации Первомайского района Ижевска за то, чтобы они не привлекали организацию к административной ответственности за нарушения.

Напомним, за дачу взятки 15 июня 2017 года сам руководитель осуждён к 1 году и 1 месяцу лишения свободы, а также получил штраф 7 млн 200 тыс. рублей.

Наказание за преступление несёт не только физическое лицо, но и юридическое. В связи с этим, суд оштрафовал управляющую компанию на 700 тыс. рублей.

Напомним, что чиновники администрации также понесли наказание в виде лишения свободы. Кроме того, каждый из них заплатил штраф в 955 тыс. рублей