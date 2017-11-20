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      Суд оштрафовал управляющую компанию из Ижевска на 700 тыс рублей

      17:12, 20 ноября, 2017
      Анна Торхова
      17:12, 20 ноября, 2017
      Анна Торхова
      631
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#УКС\n#взятка\n#суд\n#штраф
      631
      0

      Организацию наказали за взятку.

      Ижевск. Удмуртия. Городскую управляющую компанию Ижевска оштрафовали на 700 тыс. рублей. Организацию наказали за взятку, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

      Известно, что бывший руководитель компании Рауф Кутдузов передал деньги в сумме 240 тыс.рублей двум членам административной комиссии администрации Первомайского района Ижевска за то, чтобы они не привлекали организацию к административной ответственности за нарушения.

      Напомним, за дачу взятки 15 июня 2017 года сам руководитель осуждён к 1 году и 1 месяцу лишения свободы, а также получил штраф 7 млн 200 тыс. рублей.

      Наказание за преступление несёт не только физическое лицо, но и юридическое. В связи с этим, суд оштрафовал управляющую компанию на 700 тыс. рублей.

      Напомним, что чиновники администрации также понесли наказание в виде лишения свободы. Кроме того, каждый из них заплатил штраф в 955 тыс. рублей

      17:12, 20 ноября, 2017
      Анна Торхова
      631
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#УКС\n#взятка\n#суд\n#штраф

       

       

       

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