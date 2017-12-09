Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Пхёнчхан

Решение об этом принято большинством участников сборной, заявила Елена Вяльбе.

Москва. Часть лыжников олимпийской сборной РФ выступит на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Как рассказала «Интерфаксу» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, решение об этом было принято в пятницу, 8 декабря, на собрании команды большинством голосов.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил российских спортсменов от участия в Зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Поводом для этого послужили обвинения в создании «государственной системы допинга», о которой рассказал бывший глава РУСАДА Григорий Родченков.

Однако тем российским спортсменам, которые смогут доказать свою непричастность к употреблению допинга, разрешено выступать под нейтральным флагом.

6 декабря Президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны поддержит выступление спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом. По словам главы государства, никто не будет препятствовать желанию российских атлетов принять участие в Играх.