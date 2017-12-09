  • $ 59.28 ↓
  • € 69.64 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Неотстраненные от Олимпиады российские лыжники решили ехать в Пхёнчхан

      10:50, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:50, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      225
      0
      #Олимпиада\n#лыжный спорт\n#скандал\n#Южная Корея\n#Владимир Путин.\n#МОК\n#допинг\n#спортсмены
      Фото: vk.com/Федерация лыжных гонок России
      225
      0

      Решение об этом принято большинством участников сборной, заявила Елена Вяльбе.  

      Москва. Часть лыжников олимпийской сборной РФ выступит на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Как рассказала «Интерфаксу» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, решение об этом было принято в пятницу, 8 декабря, на собрании команды большинством голосов.   

      Напомним, 5 декабря МОК отстранил российских спортсменов от участия в Зимних Олимпийских играх в Южной Корее.  Поводом для этого послужили обвинения в создании «государственной системы допинга», о которой рассказал бывший глава РУСАДА Григорий Родченков.   

      Однако тем российским спортсменам, которые смогут доказать свою непричастность  к употреблению допинга, разрешено выступать под нейтральным флагом.   

      6 декабря Президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны поддержит выступление спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом. По словам главы государства, никто не будет препятствовать желанию российских атлетов принять участие в Играх.

      10:50, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      225
      0
      #Олимпиада\n#лыжный спорт\n#скандал\n#Южная Корея\n#Владимир Путин.\n#МОК\n#допинг\n#спортсмены

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      14144

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      12816
      13:20, 07 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      5327
      14:36, 05 декабря, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      5019
      14:21, 03 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      4639
      08:55, 04 декабря, 2017

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      16:24, 04 декабря, 2017
      1317

      В жилом доме в Оренбургской области взорвался бытовой газ

      969
      19:34, 02 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      951
      18:54, 08 декабря, 2017

      Масляков останется «у руля» КВН

      811
      10:08, 03 декабря, 2017

      На Москву обрушится ледяной дождь

      745
      15:03, 03 декабря, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1306

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1062
      23:11, 05 декабря, 2017

      Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

      832
      15:54, 02 декабря, 2017

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      716
      17:39, 04 декабря, 2017

      В Киеве арестовали Михаила Саакашвили

      682
      12:48, 05 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Кофемолка - выпуск 43: Екатерина Кабанова в гостях у Энвиля Касимова

      08 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      08 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      07 декабря, 2017