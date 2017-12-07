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      Владимир Путин допустил участие российских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом

      09:20, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:20, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      221
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#Владимир Путин.\n#МОК\n#спортсмены
      Фото: vk.com
      221
      0

      Глава государства также отметил, что решение МОК основывалось на «голословных» аргументах.

      Москва. Президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны поддержит выступление спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом. По словам главы государства, никто не будет препятствовать желанию российских атлетов принять участие в Играх.  

      Как пишет Интерфакс, Путин отметил, что окончательное решение должны принять сами спортсмены. Его огласят на олимпийском собрании, которое пройдет 12 декабря.  

      Также российский лидер подчеркнул, что Россия сама дала повод для решения МОК по олимпийской сборной, но этим не честно воспользовались. По его словам, аргументы комитета были голословными и «основывались на фактах, которые никак не доказаны.  Они основаны <…> на показаниях человека, моральные и этические установки и психическое состояние которого вызывают много вопросов».  

      В тоже время в Совете Федерации будет рассматриваться вопрос о персональных санкциях против руководства ВАДА. Парламентарии, спортсмены и дипломаты обсудят меры, направленные против тех, кто настраивал иностранных дипломатов и общественных деятелей использовать спорт в качестве оружия в политических вопросах, сообщил глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.  

      Кроме того, Южная Корея призвала российских спортсменов принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом. От министерства спорта и туризма страны было направлено письмо, в котором Пхёнчхан сожалеет о принятом МОК решении.  В документе сообщается, что страна готова принять российских атлетов, а их участие в Играх станет хорошей возможностью для укрепления традиционных дружественных отношений между Южной Кореей и Россией. 

      09:20, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      221
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#Владимир Путин.\n#МОК\n#спортсмены

       

       

       

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