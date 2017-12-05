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      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      23:11, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      23:11, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      337
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандал\n#Швейцария\n#допинг
      Фото: pixabay.com
      337
      0

      В то же время «чистым» росийским спортсменам разрешили выступить под нейтральным флагом.  

      Лозанна. Швейцария. Международный Олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета России и запретил российской сборной выступать на Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году. Об этом сообщили в прямом эфире радиостанции «Вести FM». 

      «Российский олимпийский комитет отстраняется от участив в олимпийской работе начиная с данного момента. Спортсмены будут участвовать в олимпиаде 2018 года в строгом соответствии с правилами МОК: под обозначением – олимпийский спортсмен из России, под нейтральным флагом. Министр спорта России Виталий Мутко полностью исключается из каких-либо Олимпиад в будущем», - рассказал президент МОК Томас Бах. 

      Также Российский олимпийский комитет обязали выплатить МОК 15 млн долларов эти деньги международный комитет потратил на организацию расследования допинговых нарушений российской стороной. 

      В то же время отдельным российским спортсменам, которые смогут доказать свое неучастие в «государственной допинг-программе», о существовании которой заявил бывший глава РУСАДА Григорий Родченков, разрешат участвовать в олимпийских стартах под нейтральным флагом.

      23:11, 05 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      337
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#скандал\n#Швейцария\n#допинг

       

       

       

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