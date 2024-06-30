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Канье Уэста сняли гуляющим по Москве

16:50, 30 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Канье Уэста сняли гуляющим по Москве
16:50, 30 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
70
0
#США\n#звезды\n#Москва
Фото: ru.wikipedia.org
70
0

По предварительной информации, он прибыл в столицу на день рождения Гоши Рубчинского.

Москва. Прогулку американского рэпера Канье Уэста по Москве сняли на камеру. Об этом пишут «Известия».

Хип-хоп исполнитель гулял по городу и зашел в один из ресторанов в районе Красной площади.

На видео сняли, как Канье Уэст проходит вместе с охраной в один из залов заведения.

По предварительной информации, Канье Уэст прибыл на празднование 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского. Рэпер остановился в отеле в центре Москвы. Сам Канье Уэст пока не общался со СМИ о своем визите в столицу России.

16:50, 30 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
70
0
#США\n#звезды\n#Москва