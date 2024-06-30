Канье Уэста сняли гуляющим по Москве

Москва. Прогулку американского рэпера Канье Уэста по Москве сняли на камеру. Об этом пишут «Известия».

Хип-хоп исполнитель гулял по городу и зашел в один из ресторанов в районе Красной площади.

На видео сняли, как Канье Уэст проходит вместе с охраной в один из залов заведения.

По предварительной информации, Канье Уэст прибыл на празднование 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского. Рэпер остановился в отеле в центре Москвы. Сам Канье Уэст пока не общался со СМИ о своем визите в столицу России.