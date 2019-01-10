Суд арестовал на два месяца подрядчика космодрома «Восточный» по делу о мошенничестве

По версии следствия, он присвоил более 25 млн рублей.

Амурская область. Руководителя подрядной организации космодрома «Восточный» Антона Новикова арестовали на 2 месяца по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК России). Об этом сообщила пресс-служба благовещенского суда Амурской области.

По версии следствия, гендиректор АО «ЛЕО ТЕЛЕКОМ» в период с августа по сентябрь 2017 года завладел суммой в размере более 25 млн рублей, принадлежащих ФГУП «ЦЭНКИ».

Напомним, Новикова задержали в аэропорту «Шереметьево» при попытке уехать во Вьетнам.

Как пишет RT, в феврале 2018 года военный суд признал виновным в злоупотреблениях при строительстве космодрома бывшего главу компании «Дальспецстрой» Юрия Хризмана. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Также от 5,5 до 7 лет получили трое подельников Хризмана.