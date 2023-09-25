На Украину поступила первая партия танков Abrams

Киев. Украина. Первую партию американских танков Abrams получили ВСУ. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Российская газета».

Точное количество «Абрамсов», поступивших в распоряжение украинских военных, он не назвал, лишь добавил, что скоро они будут отправлены на линию соприкосновения.

New York Times сообщила ранее со ссылкой на источники в Пентагоне, что первые танки Abrams прибыли на Украину 23 сентября. Собеседники издания рассказали, что бронетехнику доставили раньше запланированного, и она якобы уже поучаствовала в «контрнаступлении» на позиции российской армии.

До недавнего времени ВСУ использовали, кроме бронетехники советского и российского производства, германские танки Leopard и британские Challenger.

На днях в подбитом на Запорожском направлении танке Leopard российские разведчики захватили немецкого механика, который заявил, что весь погибший экипаж машины состоял из военнослужащих бундесвера. В Берлине эту информацию отрицают.