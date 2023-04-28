Центробанк России пятый раз подряд отказался менять ключевую ставку

Москва. В Банке России прошло очередное заседание по вопросу изменения ключевой ставки. Совет директоров финансового регулятора постановил оставить ее на прежнем уровне – 7,5% годовых.

Среди причин такого решения было названо снижение инфляционных ожиданий населения, несмотря на некоторое увеличение темпов роста цен по сравнению с концом 2022 года. Также в ЦБ указали на более быстрый, чем ожидалось, подъем экономической активности.

«Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики», — говорится в сообщении пресс-службы финансового регулятора.

В Центробанке прогнозируют инфляцию по итогам 2023 года в пределах 4,5–6,5%. До 4% она снизится в 2024 году, предполагают эксперты учреждения.

Напомним, до 7,5% ключевую ставку в России снизили в сентябре 2022 года. С тех пор прошло 5 заседаний Совета директоров ЦБ, по итогам которых данный показатель сохранялся на прежнем уровне.