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Стало известно о третьем источнике финансирования расселения жителей дома в Магнитогорске

11:26, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
11:26, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
47
0
#жилье\n#помощь\n#деньги\n#пострадавшие
Фото: Википедия
47
0

Ранее объявлялось о денежной помощи из федерального и регионального бюджетов.

Магнитогорск. Челябинская область. К финансированию расселения жителей дома в Магнитогорске подключился местный металлургический комбинат. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Напомним, областные власти планировали демонтировать только пострадавшие подъезды, выделив новую жилплощадь только жителям пострадавших квартир. Однако соседей из целых апартаментов такой вариант не устроил, и они потребовали полного расселения дома.

Как пишут vesti.ru, на это потребуется около 1,3 млрд рублей. Деньги выделят из федерального и регионального бюджетов, кроме того, 100 млн предоставил ММК.

Также напомним, президент России Владимир Путин попросил региональное руководство в кратчайшие сроки расселить жителей, в том числе выразил надежду на помощь от комбината, пишут «Известия». После обращения лидера страны заявление о предоставлении помощи сделал председатель совета директоров комбината.

31 декабря 2018 года взрыв бытового газа обрушил часть жилого дома в Магнитогорске. Жертвами трагедии стали 39 человек. Позже следователи выяснили, что газовое оборудование в доме не проверяли более полугода.

11:26, 17 января, 2019
Дарья Снидкова
47
0
#жилье\n#помощь\n#деньги\n#пострадавшие

 

 

 


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