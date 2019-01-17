Стало известно о третьем источнике финансирования расселения жителей дома в Магнитогорске

Ранее объявлялось о денежной помощи из федерального и регионального бюджетов.

Магнитогорск. Челябинская область. К финансированию расселения жителей дома в Магнитогорске подключился местный металлургический комбинат. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Напомним, областные власти планировали демонтировать только пострадавшие подъезды, выделив новую жилплощадь только жителям пострадавших квартир. Однако соседей из целых апартаментов такой вариант не устроил, и они потребовали полного расселения дома.

Как пишут vesti.ru, на это потребуется около 1,3 млрд рублей. Деньги выделят из федерального и регионального бюджетов, кроме того, 100 млн предоставил ММК.

Также напомним, президент России Владимир Путин попросил региональное руководство в кратчайшие сроки расселить жителей, в том числе выразил надежду на помощь от комбината, пишут «Известия». После обращения лидера страны заявление о предоставлении помощи сделал председатель совета директоров комбината.

31 декабря 2018 года взрыв бытового газа обрушил часть жилого дома в Магнитогорске. Жертвами трагедии стали 39 человек. Позже следователи выяснили, что газовое оборудование в доме не проверяли более полугода.