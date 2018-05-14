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Полисы ОСАГО могут вновь подорожать с 31 августа

16:31, 14 мая, 2018
Евгений Кандаков
16:31, 14 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#бизнес\n#авто\n#страхование\n#автомобилисты\n#Центробанк\n#деньги\n#ОСАГО\n#автомобиль
Фото: pixabay.com
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Стоимость автостраховки намерен повысить Центробанк.  

Москва. СМИ узнали о планах Центробанка повысить стоимость полисов ОСАГО. Как пишут «Известия», базовые тарифы и коэффициенты могут измениться уже с 31 августа. 

О необходимости увеличить сборы на автогражданскую ответственность постоянно заявляют в Российском союзе автостраховщиков, ссылаясь на убытки от деятельности мошенников и невысокую коммерческую привлекательность этого бизнеса.

В соответствии с законодательством, Центробанк вправе менять тарифы на ОСАГО не чаще, чем раз в год. Последний раз он делал это в апреле 2015-го года, повысив базовый тариф на 40%. 

Тем временем все больше российских автолюбителей отказываются от покупки полисов, считая их слишком дорогими и не гарантирующими финансовой защиты при наступлении страхового случая. Число водителей, ездящих без ОСАГО, оценивают в 2,8-3 млн человек.

16:31, 14 мая, 2018
Евгений Кандаков
327
0
#бизнес\n#авто\n#страхование\n#автомобилисты\n#Центробанк\n#деньги\n#ОСАГО\n#автомобиль

 

 

 


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