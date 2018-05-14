Полисы ОСАГО могут вновь подорожать с 31 августа

Стоимость автостраховки намерен повысить Центробанк.

Москва. СМИ узнали о планах Центробанка повысить стоимость полисов ОСАГО. Как пишут «Известия», базовые тарифы и коэффициенты могут измениться уже с 31 августа.

О необходимости увеличить сборы на автогражданскую ответственность постоянно заявляют в Российском союзе автостраховщиков, ссылаясь на убытки от деятельности мошенников и невысокую коммерческую привлекательность этого бизнеса.

В соответствии с законодательством, Центробанк вправе менять тарифы на ОСАГО не чаще, чем раз в год. Последний раз он делал это в апреле 2015-го года, повысив базовый тариф на 40%.

Тем временем все больше российских автолюбителей отказываются от покупки полисов, считая их слишком дорогими и не гарантирующими финансовой защиты при наступлении страхового случая. Число водителей, ездящих без ОСАГО, оценивают в 2,8-3 млн человек.