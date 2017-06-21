Минфин хочет заставить россиян откладывать на старость через трудовые договоры

Добровольные отчисления в индивидуальный пенсионный капитал могут достигать 6 процентов.

Москва. Подписав стандартный трудовой договор, россияне станут отчислять до 6 процентов от зарплаты в индивидуальный пенсионный капитал. С такой инициативой выступили министерство финансов и Центробанк, пишет «Лента.ру».

Как сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев, предложение будет внесено в правительство на следующей неделе. При этом любой работник, не желающий откладывать на старость сверх того, что платит за него в Пенсионный фонд работодатель, сможет отказаться от такого новшества. Для этого ему надо будет написать заявление, пояснил чиновник.

«Лента.ру» также информирует, что концепция индивидуального пенсионного капитала разработана совместно Минфином и Центробанком. Она подразумевает сохранение нынешней системы взносов в Пенсионный фонд и существующих ставок. Сверх этого документ предусматривает меры по развитию добровольного пенсионного страхования граждан.

Одной из них станет индивидуальный пенсионный капитал. За первый год в него не будет отчисляться ничего, затем — 1% зарплаты, далее — по нарастающей до 6%. Данную систему могут запустить с 2019 года.