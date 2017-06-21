  • $ 58.58 ↑
  • € 65.32 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Минфин хочет заставить россиян откладывать на старость через трудовые договоры

      17:14, 21 июня, 2017
      Новичок
      17:14, 21 июня, 2017
      Новичок
      187
      0
      #пенсии\n#Минфин\n#пенсионеры\n#Центробанк\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      187
      0

      Добровольные отчисления в индивидуальный пенсионный капитал могут достигать 6 процентов.  

      Москва. Подписав стандартный трудовой договор, россияне станут отчислять до 6 процентов от зарплаты в индивидуальный пенсионный капитал. С такой инициативой выступили министерство финансов и Центробанк, пишет «Лента.ру».  

      Как сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев, предложение будет внесено в правительство на следующей неделе. При этом любой работник, не желающий откладывать на старость сверх того, что платит за него в Пенсионный фонд работодатель, сможет отказаться от такого новшества. Для этого ему надо будет написать заявление, пояснил чиновник.  

      «Лента.ру» также информирует, что концепция индивидуального пенсионного капитала разработана совместно Минфином и Центробанком. Она подразумевает сохранение нынешней системы взносов в Пенсионный фонд и существующих ставок. Сверх этого документ предусматривает меры по развитию добровольного пенсионного страхования граждан.  

      Одной из них станет индивидуальный пенсионный капитал. За первый год в него не будет отчисляться ничего, затем — 1% зарплаты, далее — по нарастающей до 6%. Данную систему могут запустить с 2019 года.

      17:14, 21 июня, 2017
      Новичок
      187
      0
      #пенсии\n#Минфин\n#пенсионеры\n#Центробанк\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5343

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4532
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4132
      13:02, 18 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3582
      18:26, 18 июня, 2017

      Оперативные мероприятия прошли в редакции газеты «Удмуртская правда» в Ижевске

      3477
      14:48, 14 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      919

      Участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве

      815
      09:35, 14 июня, 2017

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      754
      13:54, 20 июня, 2017

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      664
      11:46, 15 июня, 2017

      Путин заочно ответил Порошенко, цитировавшему Лермонтова, строками Шевченко

      630
      15:33, 15 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      857

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      605
      16:49, 17 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      503
      16:58, 18 июня, 2017

      Американский пенсионер обнаружил в своем гараже картину стоимостью 15 млн долларов

      495
      09:10, 14 июня, 2017

      В Австрии создали супертелевизор за полмиллиона долларов

      483
      18:57, 14 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

      Удмуртия в минуту: возвращение острова и убийство пресс-секретаря

      20 июня, 2017

      Глава Росавтодора проверил дороги Ижевска

      20 июня, 2017